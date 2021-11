Pan Młody nie mógł wyjść z podziwu. Przyszła małżonka zrobiła to specjalnie dla niego

Aksamity i zdobienia

Na sukni nie zabrakło koronkowych dodatków i zdobień z miękkiej bawełny. Na sesji zdjęciowej widać, że kobieta dobrała do sukni masywne buty. Pasowały one do kurtki z frędzlami, która nawiązywała do pierwszej randki małżonków. Kelly prezentowała się w dniu ślubu oszałamiająco.