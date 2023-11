Nie wyrzucaj fusów po kawie. Twoja skóra będzie jak po drogim zabiegu

Kawa znana jest ze swoich właściwości pobudzających . Lecz nie wszyscy wiedzą, że może pobudzać nie tylko od wewnątrz, dając z rana "kopa" do działania, ale i od zewnątrz. Dlatego jest produktem spożywczym szeroko wykorzystywanym w kosmetyce.

Warto także wiedzieć, że same fusy po kawie z miodem będą genialnym peelingiem do ust. Jednak nie warto stosować go na skórę twarzy, gdyż będzie dla niej za "ostry". W tym przypadku lepiej używać jednak peelingów enzymatycznych.