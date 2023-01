Nie wyrzucaj papierka po maśle. Włóż do zamrażarki i sprytnie wykorzystaj

"Przerażające jest to, ile ton żywności marnuje się każdego dnia w domach. Niestety kupujemy coraz więcej, nie zastanawiając się nad tym, czy naprawdę tego potrzebujemy. Mój sposób to planowanie! Przed wyjściem do sklepu zawsze przygotowuję listę zakupów, dzięki czemu wiem, co dokładnie chcę kupić i w jakich ilościach, a żaden produkt nie ulega zmarnowaniu. Coraz częściej kupuję też online, co pozwala uniknąć zakupów impulsowych. [...] Jeżeli jednak po obiedzie czy kolacji zostają resztki, to zawsze próbuję wykazać się kreatywnością w kuchni, przygotowując zupełnie nowe dania, dzięki czemu jedzenie nie ląduje w koszu na śmieci" - czytamy na blogu sportowczyni.