Oszczędzają krocie i nie marnują jedzenia. "Wiem, gdzie najlepiej kupować pieczywo"

Pędząca inflacja, podwyżki cen i zbliżający się kryzys klimatyczny zmuszają nas do tzw. zaciśnięcia pasa i wprowadzenia ruchów, które pozwolą nam przetrwać. I to dosłownie. Malwinę można nazwać niekwestionowaną mistrzynią w planowaniu i przetwarzaniu wszystkiego, co się da. Kacper ratuje jedzenie z aplikacją Too Good To Go. Ania za masło płaci 3,8 zł i jednocześnie przyczynia się do tego, by nie wylądowało w koszu. A Paula jak nikt wyszukuje promocje i planuje pod nie posiłki. Ale to nie wszystko.