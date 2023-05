Nie wyrzucaj skoszonej trawy. Genialny patent

Skoszona trawa to źródło cennych składników odżywczych, które z powodzeniem można wykorzystać do przygotowania m.in. nawozu. Nie trzeba traktować jej jak nie potrzebnego odpadu. Podpowiadamy, jak można nietypowo wykorzystać skoszoną trawę.

W sezonie wiosenno-letnim większość z nas kosi trawę przynajmniej raz na tydzień bądź raz na dwa tygodnie. Wszystko uzależnione jest od pogody i kondycji samej trawy. Już po jednym koszeniu w zbiorniku zbiera się duża ilość resztek trawnika, które zwykle lądują w brązowym koszu przeznaczonym na odpady biodegradowalne. Tym razem nie wyrzucaj skoszonej trawy — wykorzystaj ją w nietypowy sposób.

Skoszona trawa — źródło cennego azotu

Skoszona trawa to bogactwo pierwiastków takich jak fosfor, azot czy potas. Jeżeli trawnik jest regularnie nawożony, trawa zawiera znacznie więcej azotu niż obornik krowi czy bydlęcy. Azot to jeden z pierwiastków, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju niemalże każdej rośliny na ziemi. Dlatego też skoszoną trawę warto wykorzystać do mulczowania trawnika, kompostowania, czy ściółkowania rabat.

Czym jest więc mulczowanie trawnika? To nic innego jak ponowne wykorzystanie skoszonej trawy w formie nawozu. Skoszoną trawę wystarczy dokładnie rozdrobnić — im mniejsze będą jej kawałki, tym lepiej. Tak przygotowaną trawę należy rozsypać na trawniku. Ten zabieg sprawi, że trawnik będzie rósł szybciej, a przy tym będzie bardziej zielony i odżywiony. Warto powtarzać go przynajmniej dwa razy w roku.

Skoszona trawa idealna do ściółkowania rabat

Skoszona trawa doskonale nada się do ściółkowania rabat kwiatowych i grządek warzywnych, a także owocowych. Wystarczy rozsypać cienką warstwę trawy wokół roślin. Dzięki temu przestaną wyrastać tam chwasty, a gleba będzie bardziej odżywiona i mniej narażona na przesuszenie. Ten zabieg powinno powtarzać się co jakiś czas, bowiem trawa, jak każdy inny odpad rośliny, ulega rozkładowi.

Poza ściółkowaniem trawę można wykorzystać też do kompostowania. Nie można jednak wrzucać jej ot tak, w dużej ilości. Trawa, która całkowicie przykryje rozkładające się resztki roślin, ograniczy dopływ tlenu, co doprowadzi do zahamowania rozwoju pożytecznych mikroorganizmów. Bez wspomnianych mikroorganizmów nawożenie kompostem kompletnie nie miałoby sensu. Jak więc dorzucać trawę do kompostu? Powoli, w niewielkich ilościach. Każda warstwa trawy powinna być przykrywa resztkami owoców, warzyw i gałęzi. W ten sposób znacznie wzbogacisz wartości odżywcze kompostownika.

