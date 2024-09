Nie zaprasza rodziny do domu. Powód nie jest tajemnicą

Teresa Lipowska udzieliła wywiadu serwisowi shownews.pl, w którym wyznała, że bardzo różni się od Barbary Mostowiak. Aktorka nie przepada za spotkaniami w domu, przy rodzinnym stole. Bliskich zaprasza do restauracji.

W dalszej części rozmowy stwierdziła, że nigdy nie przepadała za organizowaniem domowych przyjęć, jednak robiła to ze względu na męża i syna.

