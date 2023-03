Nie znosisz zwietrzałych chipsów? Poznaj genialny patent

Zgrzewanie równa się oszczędzanie, wszak można zgrzać niemalże każde opakowanie, z jedzeniem, przyprawami czy półproduktami. Zgrzanie pozwala na zachowanie chrupkości, świeżości czy umożliwia też po prostu zamrożenie niedojedzonego posiłku, bez ryzyka, że rozleje się on w zamrażarce. Jednakże zgrzewarka nie należy do najtańszych sprzętów i nie ma się co oszukiwać — nie jest to produktów pierwszej potrzeby. Jest jednak jeden sprytny sposób, który swoim działaniem przypomina zgrzewarkę. Stosowały go nasze babcie.