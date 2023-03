Złamany aloes? Ten prosty patent go uratuje

Aloes to od lat jedna z najchętniej hodowanych roślin. Jest to zasługą jej nietypowego wyglądu, ale i licznych właściwości prozdrowotnych. Niestety, jak to w przypadku roślin zielonych bywa, łatwo ją uszkodzić. Na szczęście, jest na to sposób.

Aloes to roślina należąca do rośliny sukulentów. Jest bardzo prosta w uprawie. Wystarczy zapewnić jej odpowiednią glebę i podlewać ją raz na tydzień. Pozostawiona w dobrze nasłonecznionym miejscu odwdzięczy się pięknym wyglądem. Aloes nie jest zwykłym kwiatem. Warto mieć go w domu ze względu na niesamowite właściwości łagodzące i nawilżające, które są bardzo pomocne zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy to narażeni jesteśmy na liczne ukąszenia czy poparzenia.

Jak uratować aloes?

Aloes ma grube i mięsiste liście, lecz mimo to, stosunkowo łatwo go uszkodzić, np. podczas pielęgnacji czy w trakcie mycia doniczki, czy też parapetu. Na szczęście, w przypadku aloesu, sprawa nie jest przesądzona. Aloes będzie rósł dalej, o ile w miarę szybko zostanie posypany... cynamonem.

Uprawiaj aloes w domu. To łatwe

Tak, cynamonem. Zwykły, mielony cynamon jest w stanie uratować aloes. Miejsce pęknięcia czy też złamania aloesu należy możliwie szybko posypać cynamonem. Cynamon znacznie przyśpieszy proces regeneracji i zapobiegnie gniciu rośliny.

Co w przypadku, kiedy cześć aloesu całkowicie odpadnie? Wówczas należy ją ususzyć — proces suszenia powinien trwać przynajmniej dwa dni. Po tym czasie można zacząć rozmnażać roślinę. Aloes bardzo szybko się ukorzenia, przez co szybko można przenieść go do doniczki z ziemią. Złamaną część aloesu, która nadal znajduje się w doniczce, warto posypać cynamonem. Dzięki temu roślina szybciej odrośnie i nie zacznie ciemnieć.

Jak dbać o aloes?

Aloes należy do sukulentów, czyli do rodziny roślin kaktusowatych, a te, jak wiadomo, nie przepadają za wodą i kochają promienie słoneczne. Ziemia, w jakiej powinien znajdować się aloes to właśnie ziemia do sukulentów bądź kaktusów. Do zasadzonego już kwiatu warto dosypać nieco perlitu i małych kamieni. Donica, w jakiej znajduje się aloes, nie powinna być przypadkowa. Najlepsza będzie gliniana, bowiem wchłonie ona nadmiar wilgoci. Aloesy nie lubią wody i zdecydowanie lepiej jest je nieco przesuszyć niż przelać.

W okresie wiosenno-letnim warto jest raz w miesiącu, w ramach nawadniania rośliny, podlać ją ekologicznym nawozem. Najlepszy będzie taki jak ziemia — przeznaczony dla sukulentów i kaktusów. Aby się rozrastał, potrzebne mu jest słońce, dlatego też dobrze jest postawić go na nasłonecznionym parapecie. W trakcie lata można wystawić go na balkon — dzięki temu urośnie jeszcze bardziej okazały.

