Zwróciła się do Joanny. "Wstyd mi"

Cała Polska usłyszała, co przytrafiło się pani Joannie. Kobieta, po tym jak zamówiła i zażyła tabletkę poronną, źle się poczuła. Zadzwoniła do swojej ginekolożki, aby wyjaśnić sytuację i otrzymać pomoc. Zgłosiła się także do szpitala. W placówce doszło do traumatycznego zdarzenia.