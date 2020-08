Nie żyje Daisy Coleman. 23-latka znana z dokumentu Netflixa popełniła samobójstwo

Daisy Coleman w filmie dokumentalnym wyznała, że została zgwałcona, kiedy miała 14 lat. To był 2012 rok, w jej domu w Missouri w USA odbywało się wtedy przyjęcie. Dziewczyna została odurzona i była nieprzytomna. O gwałt oskarżyła wnuka wpływowego polityka, jednak pomimo tego, że przyznał się do winy, do tej pory nie został pociągnięty do odpowiedzialności.