Nie żyje Ivana Trump. Przyczyna śmierci nie jest znana

Jak podaje CNN, kobieta została znaleziona w swoim apartamencie na Manhattanie. Oficjalne przyczyny zgonu nie są znane. Associated Press, powołując się na źródła, informuje jednak, że Ivanę Trump znaleziono na schodach w mieszkaniu, a jej śmierć to najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek. Potwierdza to także NBC News, który powołuje się na jednego z wysokich rangą urzędników z Nowego Jorku.