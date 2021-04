Nie żyje Maria Skąpska. Artystka miała 46 lat

Nie żyje Maria Skąpska

Maria Skąpska miała 46 lat

- Dziś odeszła Masia Skąpska nasza Przyjaciółka, człowiek filmu. Masia... za wszystkie rozmowy, wsparcie, serce, profesjonalizm, miłość do kina, Prawo Agaty, Listy do M... dziękuję. Boże, jak smutno bez Ciebie - napisała Agnieszka Dygant, która pracowała ze Skąpską przy "Prawie Agaty" i "Listach do M.".