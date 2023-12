Nie żyje rekordzistka Guinnessa. Jej paznokcie miały ponad 8 m

W 2009 straciła paznokcie

Lee Ramond w 2009 roku uległa wypadkowi samochodowemu. Kiedy przypomina sobie to zdarzenie, nie pamięta nic innego, tylko dźwięk trzaskających paznokci oraz uczucie uniesienia w powietrze. Mimo że kobieta doznała poważnych obrażeń i trafiła do szpitala, najbardziej martwiła się straconymi, długimi paznokciami. Dla Lee było to jak utrata części tożsamości.