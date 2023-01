Ośmioraczki skończyły 14 lat. Tak dziś wyglądają

Historia "oktomamy"

Nadya Suleman jest jedynaczką. Jej wielkim marzeniem było posiadanie dużej rodziny. Próby, by to osiągnąć, podejmowała wielkokrotnie z mężem. Niestety mężczyzna okazał się bezpłodny. Ostatecznie para się rozstała, a kobieta zaczęła korzystać z metody in vitro i banku spermy. W 2001 roku po raz pierwszy została mamą - urodziła syna. Rok później - córkę. Później przyszło na świat jeszcze czworo dzieci. W 2009 roku przyszły na świat ośmioraczki. Obecnie kobieta samotnie wychowuje czternaścioro dzieci.