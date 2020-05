Niebieskie włosy to hit! Jak pofarbować pasma w domu na ten trendy kolor?

Jak zrobić niebieskie włosy w domu?

Nie ma żadnych przeszkód, aby wykonać koloryzację dla uzyskania niebieskich włosów. Możesz do tego celu wykorzystać zarówno szamponetki, jak i klasyczne farby. Oczywiście wybrany przez ciebie kosmetyk zapewni mniejszą lub większą intensywność oraz długość utrzymania finalnego efektu. Możesz także sięgnąć po mniej radykalne rozwiązanie, czyli skorzystanie ze sprayu do włosów, którymi osiągniesz niebieskie włosy. To idealne rozwiązanie, jeśli chcesz wyłącznie na chwilę zmienić swój wygląd. Kolejną propozycją jest użycie tonera – delikatnej farby o konsystencji żelu. Choć zmywa się szybciej od klasycznej farby, to po nałożeniu daje pół transparentny efekt, a przy tym nie niszczy pasm. Idealny efekt niebieskich włosów osiągną osoby o jasnych pasmach, ponieważ przy ciemnych, farbę będzie trzeba nałożyć nawet kilka razy. Do wad niebieskich włosów należy ich szybkość spłukiwania.