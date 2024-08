Niecenzuralny gest na grobie męża. "Marek przesyła pozdrowienia"

Śmierć ukochanego męża była ogromnym ciosem dla fanów, a przede wszystkim dla jego żony Agnieszki Fitkau-Perepeczko, która największą sympatię Polaków zyskała za sprawą roli charyzmatycznej Simony w "M jak miłość". Wdowa po słynnym Janosiku do dziś często wspomina go w swoich książkach, wywiadach i wpisach w mediach społecznościowych.

Przyszli małżonkowie, pochodzący z tego samego rocznika, pierwszy raz spotkali się w kolejce do dziekanatu przed egzaminami wstępnymi do warszawskiej PWST.

"Miłość wybuchła wielka i niepohamowana do tego stopnia, że pewnego pięknego październikowego dnia dom w Milanówku oczekiwał na swoją pannę młodą. (...) Nasz ślub był niezwykle skromny. Podpisaliśmy dokument i ...do Milanówka. A tam już czekali przyjaciele, rodzina, stół pięknie nakryty, wszyscy wzruszeni, uroczyści" - opisała ten dzień Agnieszka Fitkau-Perepeczko w swojej książce "Śniadanie w łóżku i inne rozkosze... kulinarne".

Ona pracowała w Teatrze Komedia, on dostał propozycję roli w kultowym "Janosiku". Jednak już wkrótce do Agnieszki Fitkau-Perepeczko przyszła propozycja wyjazdu do Australii w roli modelki Mody Polskiej. Dorywcza praca stała się motywacją, by pomyśleć o przeprowadzce do Australii na stałe.