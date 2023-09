Pracownicy sklepów załamują ręce. "Najgorzej jest pod koniec miesiąca"

Takie kradzieże to codzienność. - Słyszałem o rekordziście, który oszukał sklep na kilka tysięcy, ale większość to osoby, które chcą sobie trochę chapsnąć. Tu zaoszczędzą 10 groszy, tam dwa złote. Nabiją trochę tańszą bułkę i myślą, że są królami biznesu. Polak to jednak zawsze musi coś przycwaniaczyć. Naprawdę już nie mam do nich siły. A proszę mi uwierzyć, my - pracownicy mamy naprawdę dużo więcej rzeczy do roboty niż sprawdzanie, czy ktoś nabił banany luz premium w cenie tych zwykłych. Traci na tym sieć i to oni powinni stworzyć lepsze mechanizmy kontroli - mówi Wirtualnej Polsce jeden z pracowników.