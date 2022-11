Niecodzienne zastosowanie klamerki do bielizny. Powinna znajdować się w każdej kuchni

Kipiąca woda z garnka? Nie tym razem

To kolejna udręka każdego kucharza. W łatwy sposób możemy jednak nie dopuścić do tej przykrej sytuacji, która powoduje, że mamy mnóstwo sprzątania. Wystarczy bowiem położyć na krawędziach garnka z gotującą się wodą drewnianą łyżkę lub wałek do pieczenia ciasta. Kiedy bąbelki powietrza z kipiącą wodą dotrą do drewnianego sztućca, natychmiast opadną. To najprostsza blokada, dzięki której skutecznie zapomnimy o tym, że woda może kipieć i w spokoju zajmiemy się przygotowywaniem posiłku dla bliskich.