Niedopasowani w łóżku. "Na początku zawsze jest dużo seksu"

Często, czyli co kilka dni

Kobiety, podobnie jak mężczyźni, miewają wysokie libido. – Gdyby spytać ludzi na ulicy, to zapewne usłyszelibyśmy, że gdy mężczyzna ma zwiększone libido, to jest OK – w przeciwieństwie do kobiet. Bo w przypadku kobiety wiązałoby się to z oceną, czy nie jest np. "puszczalska" albo "że nie wypada". A przecież każdy z nas ma własne, indywidualne potrzeby seksualne. I ma do nich prawo, o ile oczywiście nie przekracza granic drugiej strony – mówi seksuolog i psychoterapeutka Aleksandra Krupska z Pracowni Psychorozwoju Kielczyk.