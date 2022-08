Niedopasowanie biologiczne a życie seksualne. "Najprościej jest powiedzieć, że problem leży w anatomii"

U kobiet może to być pochwica, dyspareunia lub wulwodynia. Utrudniają one lub całkowicie uniemożliwią penetrację. Pochwica to zaburzenie seksualne, polegające na mimowolnym skurczu waginy przy próbie wprowadzenia do niej penisa, palca lub zabawki erotycznej. Taki skurcz może też pojawić np. w czasie wizyty ginekologicznej. Dyspareunia charakteryzuje się odczuwaniem bólu w czasie penetracji. Ból w tym przypadku związany jest bezpośrednio z seksem. Więc, w przeciwieństwie do pochwicy, dochodzi do penetracji i to w jej trakcie pojawia się ból. A wulwodynia to zaburzenie seksualne, wskutek którego osoba odczuwa chroniczny ból wulwy lub jej części. Może to być świąd, pieczenie, kłucie czy suchość. Przyczyną bólu u kobiet może być również endometrioza, czyli występowanie błony śluzowej macicy poza jej jamą. Choroba, która wciąż budzi więcej pytań niż odpowiedzi. I tutaj pojawi się mój apel do kobiet, aby badały się pod tym kątem, bo w tym przypadku ból podczas stosunku może przyspieszyć diagnozę i leczenie.