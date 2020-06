Niepełnosprawny chłopiec apeluje do złodzieja: "Oddaj nasz samochód i misie"

Jak się dowiadujemy, ojciec chłopca dopiero co spłacić auto. Gdyby nie samochód dostawczy, trudno byłoby sfinansować kosztowne leczenie Kubusia. "Jak pewnie zauważyłeś, auto jest bardzo zadbane i świeżo po naprawach. Tata bardzo dbał o nie, bo było to nasze wyjście awaryjne, gdy nie miał zajęcia w budowlance, ale to też wiesz, bo były na pace narzędzia i betoniarka, które mój tata potrzebował do pracy" – czytamy we wpisie na profilu 5-latka.