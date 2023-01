Niepotrzebne buty i ubrania w szafie? Podpowiadamy co z nimi zrobić!

Pomaganie przez oddawanie

Dobrym sposobem na zagospodarowanie zalegających w szafie ubrań i butów może być ich przekazanie na cel charytatywny. Jest sporo inicjatyw, w które można się zaangażować robiąc miejsce na półkach a jednocześnie pomagając potrzebującym. Jednym z przykładów jest program "Daj swoim butom drugie życie". W ramach akcji można oddać obuwie – niezależnie od marki, stanu czy rozmiaru - w każdym sklepie CCC w Polsce, wrzucając je do specjalnych pojemników. Pary nadające się do ponownego użycia zostają poddane czyszczeniu, by trafić do potrzebujących. Pozostałe buty są natomiast bezpiecznie utylizowane. Do tej pory zebrano aż 80 tysięcy par! To zatem sposób nie tylko na wsparcie potrzebujących, ale także działanie w trosce o planetę.