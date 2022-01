Nieprzyzwoicie skomentował jej tiktoka. Postanowiła odezwać się do jego żony

Pokazała seksistowski komentarz

Tiktokerka zdecydowała się pokazać komentarz, który zamieścił pod jednym z jej filmików pewien mężczyzna. Miał on charakter niestosownej propozycji seksualnej. Dlatego też Justyna Lis weszła na profil owego użytkownika, a tam znalazła informację, że pozostaje on w związku małżeńskim. Ponadto na swoim koncie miał opublikowany jeden filmik z żoną, a drugi z kilkuletnią córką. "Jak myślicie – powinnam napisać do żony tego pana i uświadomić ją, co jej mąż wypisuje dziewczynom w internecie, czy sam jej powie?" – zapytała kobieta swoich obserwatorów.