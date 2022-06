Niespodziewana śmierć Kasi Gallanio. Czy możliwe było zabójstwo?

"W tym przypadku jest to akurat bardzo mało prawdopodobne. Po pierwsze dlatego, że do śmierci doszło w kraju, w którym oni raczej baliby się dokonać zabójstwa. (…) Natomiast drugi poważny argument za tym, że to jednak nie były działania państwowe, jest taki, że mąż Kasi - Al-Thani jest w zasadzie na wygnaniu i o jej śmierci i nim samym, nie pisze się w ogóle w katarskich gazetach, ze względu na to, że on w 2011 r. próbował dokonać zamachu stanu" – wyjaśnił na łamach "Faktu" Marcin Margielewski, autor książek o tematyce arabskiej.