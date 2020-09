Nietoperze atakują. Ekopatrol interweniuje w stolicy

W ubiegłą niedzielę do jednego z mieszkań w Warszawie wpadł nietoperz. Nieproszony gość ulokował się na firance. Jak napisała właścicielka lokalu, gdyby nie interwencja stołecznego Ekopatrolu, być może zostałby tam do wiosny.

Nietoperze w Warszawie - akcja Ekopatrolu

Nietoperze, choć kojarzą się głównie z wampirami, Halloween i rodziną Addamsów, to wcale nie są tylko wytworami wyobraźni. Te małe, latające ssaki mamy również w Polsce i wcale nie pozostają w ukryciu. Na terenie całego kraju występuje aż 26 gatunków. Przekonała się o tym mieszkanka Warszawy, którą kilka dni temu odwiedziło rękoskrzydłe zwierzę.

"Jeżeli będą państwo mieli podobne zdarzenie, to polecam Ekopatrol straży miejskiej. Przyjechali w ciągu godziny od zgłoszenia, zdjęli nietoperza do specjalnego pudełka. Wypuszczą go na wolność nocą" - poinformowała kobieta i dodała, jakie ostrzeżenie dostała od wyspecjalizowanej jednostki straży miejskiej.