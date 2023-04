Niewielu wie, co ich łączy. Ujawniła to po latach

Prawie rok temu ukazała się biografia Urszuli Kasprzak. To na jej łamach wokalistka powiedziała nieco więcej o rodzinie. Artystka wspomniała też, gdzie spędza urlopy. Piosenkarka tłumaczyła, że bardzo często bliscy korzystają z odpoczynku w tym samym czasie. Wolne dni poświęcają na to, by odświeżyć rodzinne kontakty. Wokalistka wspomniała o swoich krewnych - mało kto wiedział, że należy do nich znany członek Kabaretu Ani Mru Mru.