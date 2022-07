Urszula miała depresję poporodową. Pomogła jej wtedy szczególnie jedna osoba

"Kiedy on był przy mnie, od razu było dobrze. Przy nim niczego się nie bałam. Wnosił też spokój w nasze rodzicielstwo. Gucio był moim pierwszym dzieckiem, wszystko było nowe i nieznane. Dla Staszka to nie był debiut, bo miał dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa, a więc wiedział, jak postępować z niemowlakiem, że płacz dziecka, nieprzespana noc to nie koniec świata. Przeprowadziliśmy się do Józefowa niecały rok przed jego śmiercią. (…) On do końca wierzył, że pokona nowotwór (…). Pracował, przyjeżdżał do studia ze szpitala. Gdy zmarł, wszystko się zawaliło" – dodała Urszula w wywiadzie dla "Claudii".