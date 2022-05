"Niewolnica Isaura" przyniosła dla niej sukces i przekleństwo. Lucelia Santos kończy 65 lat

"Jeśli ma mnie pan obrażać, to dziękuję i wychodzę"

Lucelia Santos zgłosiła się na przesłuchania do telenoweli. Rodzina nadal nie widziała w niej aktorki, która mogłaby odnieść sukces. Do roli tytułowej Isaury zgłosiło się kilkadziesiąt kandydatek. W trakcie rozmowy reżyser stwierdził, że Santos jest za niska. Ta od razu podkreśliła, że jeśli mężczyzna zamierza ją obrażać, to nie zamierza kontynuować spotkania i wychodzi. To sprawiło, że spodobała się i została obsadzona w roli Isaury.