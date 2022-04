Zagrała Pamelę w "Miodowych latach". Tak wygląda dziś

Wspomina także zabawną sytuację z widzem, który rozpoznał w niej Pamelę. - Ktoś kiedyś ze mną rozmawiał, to było jeszcze w trakcie emisji serialu, i powiedział: ach, to ty grałaś tę Pamelę w "Miodowych latach"... Myślałem, że ty jesteś głupsza - a to jest chyba komplement. Stworzyć taką postać nie jest łatwo, żeby się śmiało z tej postaci, żeby wzbudzała sympatię. A tutaj widzę że ona wciąż jest kojarzona - opowiada.