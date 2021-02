Nieznana historia o Janie Lityńskim. Przyjaciel zdradza szczegóły

Wspomnienie z więzienia

– Jana Lityńskiego poznałem w celi przejściowej więzienia w Strzelcach Opolskich. On siedział za wydarzenia marcowe, a ja za bunt na Wojskowej Akademii Technicznej. Władze ogłosiły amnestię i byłem już spakowany do wyjścia. No i po "cywilnemu" chciałem się z nim przywitać, mówiąc, że chyba jesteśmy znajomymi. On zaś odpowiedział, "k*** twoja mać, nie jestem twoim znajomkiem" – wspomina Jan Rulewski.

Lityński był więźniem politycznym

– Chodzi o to, że on był grypsujący i dlatego mnie zblatował. Pouczył przy tym o konieczności właściwego odzywania się do grupy charakterniaków – tłumaczy były opozycjonista. – Zaskoczyło mnie to, bo on był więźniem politycznym, ja zresztą też uważałem się za zakładową ekstraklasę, przecież nie byłem kryminalistą. No w końcu powiedziałem mu, że siedzę za politykę i jakoś zaczęliśmy rozmawiać, aż w końcu dał mi swój adres. Spotkaliśmy się na wolności, a nasze drogi krzyżowały się aż do pogrzebu Henryka Wujca w zeszłym roku – mówi Rulewski o Lityńskim.