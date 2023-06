"Niezniszczalne" gatunki roślin. W ogrodzie będą pojawiać się co roku

Te rośliny są trudne do usunięcia

Pewna tiktokerka GrowinChick, która prowadzi profil @parkerpastures wymieniła kilka gatunków roślin, które są niemal niezniszczalne. - Jestem wielką fanką wszystkiego, co chce zgłosić się na ochotnika do mojego ogrodu i naprawdę urosnąć w siłę, ale są pewne oznaki, o których trzeba pomyśleć – podkreśliła w filmie. Chodzi przede wszystkim o to, gdzie zamierzamy je posadzić i czy w ogóle chcemy je mieć w swoim ogrodzie.