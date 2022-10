Niezwykłe, co zrobiły ukraińskie psy. Ludzie przecierali oczy

Psy jak ludzie?

Bezdomność zwierząt w Ukrainie to id kilku miesięcy problem bardzo powszechny. Część z nich została przewieziona przez wolontariuszy do Polski i innych bezpiecznych miejsc. jednak niektóre zostały w swojej ojczyźnie. Żeby zapewnić im pożywienie, w Karamatorsku stworzono specjalny punkt karmienia. To, co zrobiły zwierzęta jest aż niemożliwe. Grzecznie ustawiły się w kolejce. Zdjęcie z miasta we wschodniej Ukrainie rozpowszechnił reporter, Witold Szabłowski.