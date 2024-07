Niezwykłe imię. Nosi je 160 tys. Polek

Imię Izabela cieszy się w Polsce niezmienną popularnością, co potwierdzają dane z rejestru PESEL. Na dzień 19 stycznia 2024 roku, nosiło je 159409 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 159380 (31 stycznia 2023) i 159304 (24 stycznia 2022).

Izabele zazwyczaj są postrzegane jako kobiety eleganckie, inteligentne i pełne wdzięku. Mają silną wolę i są zdecydowane w dążeniu do swoich celów. Ich charyzma i umiejętność nawiązywania relacji sprawiają, że często są otoczone przyjaciółmi i cieszą się sympatią w swoim otoczeniu.

Mają naturalną zdolność do prezentowania się w sposób gustowny i stylowy. Ich poczucie stylu i estetyki często idzie w parze z wewnętrznym pięknem.

Są to osoby, które potrafią z łatwością nawiązywać kontakty i budować relacje. Ich naturalna towarzyskość sprawia, że są lubiane i szanowane w swoim otoczeniu. Izabele często pełnią rolę liderów w grupach społecznych, przyciągając do siebie ludzi swoją energią i entuzjazmem.

Są to osoby, które dążą do osiągnięcia swoich celów z determinacją i zaangażowaniem. Ich zdolność do analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów sprawia, że są cenionymi specjalistkami w swoich dziedzinach.