Nigdy nie dostała od niego kwiatów. Nigdy nie czuła się doceniana. Ważniejszy był boks i koledzy. Helena Kulej w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów" przyznała, że w małżeństwie z Jerzym Kulejem czuła się niezwykle samotna. Prowadziła nieustającą walkę, ale nie chciała nikomu się skarżyć, nie chciała nikogo martwić.

"Byłam zmęczona tak zdradami, jak i pilnowaniem przed tym, żeby mnie nie zdradził. To było życie w wiecznym napięciu. (...) Jasne, mówił, że kocha, i niewątpliwie czułam, że bardzo mu się podobam, ale czy rzeczywiście mnie kochał? Tak naprawdę Jurek nie umiał mówić o miłości, nie potrafił jej okazać" – wyznała w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".

Helena Kulej nie zastanawiała się nad własnym szczęściem

Jednak przy mężu trzymało ją poczucie odpowiedzialności. Kobieta bała się, że kiedy się z nim rozejdzie, Kulej zakończy karierę sportową i pochłonie go alkohol.

"Nie boję się powiedzieć, że znosiłam to małżeństwo przez dwadzieścia jeden lat".

"Nie była pani szczęśliwa?" – zainteresowała się dziennikarka Anna Serdiukow.

"Nie zadawałam sobie takich pytań. Tolerowałam pewną sytuację przez lata. W imię innych, ważniejszych racji. Własne szczęście? O tym wtedy nikt nie myślał" – wyjaśniła Helena Kulej.

Jej pasją był taniec, ale z nim nie mogła zabłysnąć

Jako jedne z tych milszych wspomina chwile spędzone na parkiecie. Na balach sportowców czy innych uroczystościach para potrafiła swoim tańcem oczarować wszystkich zgromadzonych wokół gości. Ale nawet w tym przypadku na idealnym obrazku pojawia się rysa.

"Na parkiecie zawsze byliśmy w zgodzie, taniec nas spajał, łączył bez słów. Nie wiem, o co chodziło, skąd się to brało – to był rodzaj jakieś terapii, oczyszczenia, ale chyba tylko dla mnie. Po zejściu od razu dochodziło do kłótni, awantury były na porządku dziennym w naszym domu" – wyznała kobieta.

"Jurek był urodzonym gwiazdorem. Jak tańczyliśmy, wszyscy na nas patrzyli, zwracali uwagę. On to widział i potrafił wykorzystać do budowy swojego wizerunku. Ładnie się komponowałam w kadrze, a w tamtym czasie, było to Jurkowi potrzebne. Dopiero po latach zrozumiałam, że wcale nie chodziło o mnie, a o niego. A ja naprawdę ładnie tańczyłam. (...) Gdyby nie to, że moim rodzicom ciężko się powodziło i nie stać ich było na opłacenie mi lekcji tańca, to prawdopodobnie brałabym udział w konkursach. I pewnie zaszłabym daleko" – dodała Kulej.

