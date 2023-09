Nigdy nie miały orgazmu. Ekspertka komentuje

– Ale nigdy z żadnym mężczyzną nie miałam orgazmu – dodaje. – Nie sądziłam, że to mnie spotka, bo dość wcześnie zaczęłam eksperymentować z wibratorami. Wtedy, podczas masturbacji, nie było żadnego problemu z tym, żebym doszła, nawet w ciągu dwóch minut. Znam swoje ciało, potrzeby. Jednak jeśli chodzi o seks, to kompletna porażka. O sprawach łóżkowych rozmawiałam zawsze otwarcie. Moi partnerzy próbowali wszystkiego, było mi z nimi świetnie w łóżku, ale jeszcze nigdy podczas współżycia nie udało mi się dojść. Czasami po seksie uciekałam do łazienki, żeby sama się doprowadzić i rozładować to napięcie. Nie wiem, może wywieram na sobie za dużą presję? I tak, nie ukrywam, że ich w większości mocno drażniło, że nie potrafili sprawić, żebym doszła. Faceci często stawiają to sobie za punkt honoru. Najgorsze pytanie, jakie słyszę w łóżku, to: "Doszłaś?". No cóż, mam nadzieję, że wszystko jeszcze przede mną.