Nigdy nie sadź przy domu. To może się źle skończyć

Kolejnym odradzanym gatunkiem jest dąb. Choć to piękne drzewo, potrzebuje ono dużo miejsca. Jego rozłożysta korona może stanowić zagrożenie dla samochodów, domów i garaży. Dąb nie nadaje się na małe przestrzenie - rozłożyste gałęzie zabiorą nam sporo słońca.

Topola również nie jest polecanym wyborem. Jej delikatny pień łatwo ulega złamaniom w trakcie wichur czy burz, co może stanowić poważne zagrożenie.

Jeżeli chcemy uniknąć poważnych szkód, nie sadźmy przy samym budynku sosen oraz świerków. Te dwa gatunki mają wyjątkowo rozbudowany system korzeniowy, który może doprowadzić do poważnych problemów. Dla bezpieczeństwa, jeśli mimo to marzą nam się w ogrodzie, posadźmy je jak najdalej od domu.

