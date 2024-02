Nigdy nie śpij na prawym boku. To ma ogromne znaczenie

Czy zdarza się Wam odczuwać spadki energii w ciągu dnia, mimo że spaliście rekomendowane osiem godzin? Może to wynikać z tego, że... śpicie w niewłaściwy sposób. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że to, na którym boku spędzamy większość nocy, ma kluczowe znaczenie dla jakości naszego snu. Warto zastanowić się nad tym, aby zacząć układać się na lewym boku - takie wnioski płyną z niedawno przeprowadzonych badań.

Przede wszystkim, leżenie na lewym boku sprzyja prawidłowej pracy serca. Kiedy śpimy w tej pozycji, nasze serce nie musi pracować tak intensywnie. Dzięki temu ułatwiamy mu pompowanie krwi. Natomiast kiedy śpimy na prawym boku, krew musi być przepompowywana w górę, co utrudnia jej prawidłowy przepływ.

Jak dobrze wiemy, żołądek i trzustka są umiejscowione po lewej stronie naszego ciała. Kiedy leżymy na lewym boku, żołądek nie wywiera nacisku na trzustkę, co pozwala jej pracować bez przeszkód. Enzymy produkowane przez trzustkę i soki żołądkowe mogą swobodnie przepływać.

Dodatkowo, spanie na lewym boku sprzyja prawidłowemu wypróżnianiu. Jest to szczególnie ważne dla osób, które borykają się z problemem zaparć. Lepsza praca jelita cienkiego i grubego oraz zastawki krętniczo-kątniczej to efekty, które przynosi sen na lewym boku.

