Wsyp szczyptę do znicza. Będzie palił się godzinami

To właśnie przy zniczach sól może okazać się zbawienna. Okazuje się bowiem, że wsypanie niewielkiej ilości soli do znicza sprawi, że ten będzie dłużej się palić! Wystarczy, że szczyptę przyprawy rozsypiemy przy samym knocie. Nie jest to jednak jedyny sposób na przedłużenie palenia się zniczy. Innym, równie skutecznym, jest wcześniejsze wsadzenie wkładu do zamrażarki.