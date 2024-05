Nikt nie chciał go uczyć. "Obszedłem cały Kalisz"

Józef Peruga jest dowodem na to, że wiek to tylko liczba. Senior z Kalisza przystąpił do matury w wieku 85 lat i w ostatnich dniach zyskał ogromną sławę. Okazuje się, że do egzaminu musiał przygotować się sam, bo nikt nie chciał podjąć się nauki 85-latka.

85-letni Józef Peruga jest teraz na ustach wszystkich. Stał się najstarszym tegorocznym maturzystą w kraju, udowadniając, że na naukę nigdy nie jest za późno. Okazuje się, że po drodze do celu musiał pokonać wiele trudności. Ostatecznie do egzaminu przygotował się samodzielnie.

Wiek to tylko liczba

Urodzony w okolicach Turku Józef Peruga od ponad 20 lat mieszka w Kaliszu. "W czasie wojny, jako małe dziecko, był więźniem niemieckiego obozu. Mieszkał w kilku rejonach kraju, między innymi w Kowarach. Przez lata pracował jako kierowca autobusów i ciężarówek" - poinformował w mediach społecznościowych Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Wojna uniemożliwiła mu przystąpienie do egzaminu. Marzenie o maturze nigdy go nie opuściło. Zawsze wierzył, że pewnego dnia zdobędzie upragniony dyplom.

Po wielu latach dopiął swego. W tym roku przystąpił do egzaminów z języka polskiego i niemieckiego, a także matematyki i geografii.

"Z wykształceniem żyje się łatwiej. Chciałem być policjantem, pracować w wydziale ruchu drogowego. Nie udało się, bo tego wykształcenia zabrakło. Idźcie na maturę. Warto. Nie ma się czego bać!" - powiedział Józef Peruga, cytowany na oficjalnej stronie Kalisza.

Pod postem posypały się gratulacje. "Jego historia jest inspiracją dla tych, którzy mają o wiele mniej lat, a myśleli do dziś, że 'na wszystko już za późno'. Pomyślności!".

"Jest pan wzorem dla tych, którzy mówią i narzekają. Wiek to tylko liczba. Dopóki życie trwa, człowiek powinien spełniać swoje marzenia. Ogromny szacunek" - piszą internauci.

Głos zabrał również jeden z członków komisji. Wyraził swój podziw dla determinacji 85-latka.

"Wczoraj Pan Józef zdawał egzamin maturalny z geografii. Jako członek komisji egzaminacyjnej miałem zaszczyt Pana Józefa osobiście poznać i chwilę z nim porozmawiać. Pan Józef to przede wszystkim bardzo odważny człowiek, którego dzieciństwo i młodość były zdecydowanie trudniejsze niż każdego z nas. Mimo to nie zniechęcił się i zdobył dużą wiedzę w zakresie wielu różnych dyscyplin" - napisał Jacek Klatka.

Nikt nie chciał podjąć się nauki 85-latka

Jak poinformowała "Wyborcza", do przystąpienia do matury namówiła Józefa znajoma oraz 10 lat młodszy kolega, który również spełnił swoje marzenie o dyplomie.

Mężczyzna musiał pokonać jednak wiele trudności. Choć miał w sobie dużo chęci i zapał do pracy, nie mógł znaleźć nauczyciela, który podjąłby się przygotowania go do matury. Jak twierdzi, jego wiek odstraszył korepetytorów.

"Obszedłem cały Kalisz i nikt nie chciał się podjąć. Mówili, że mają już komplet" - mówi cytowany przez "Wyborczą" Józef Peruga.

Ale i to go nie zniechęciło. Senior postanowił przygotować się samodzielnie. Z uwagi, że nie korzysta na co dzień z urządzeń, takich jak tablet czy komputer, całe dnie spędzał w bibliotece. Niemieckiego nauczył się zaś, słuchając kaset odtwarzanych w swoim samochodzie.

Jak wyznaje, to nie koniec jego zmagań. Jeśli zdrowie dopisze, Józef Peruga planuje iść na uczelnię i studiować ekonomię.

Źródła: Facebook, kalisz.pl, Wyborcza

