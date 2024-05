Emilia Dankwa już po maturze. Zdradziła, jakie ma plany na przyszłość

Emilia Dankwa to dziecięca aktorka, zawdzięczająca popularność "Rodzince.pl". Odtwórczyni serialowej Zosi w tym roku przystąpiła do "egzaminu dojrzałości", którego wyniki otwierają drzwi na wymarzone studia. Czy Dankwa jest zadowolona z tego, jak poszły jej przedmioty obowiązkowe? Tego dowiadujemy się z ostatniego wywiadu celebrytki.

Emilia Dankwa ma już za sobą egzaminy z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego na poziomie podstawowym. Matury napisała na Stadionie Narodowym w Warszawie razem z trzema tysiącami innych uczniów. Okazuje się bowiem, że gwiazda "Rodzinki.pl" od roku uczęszczała do tzw. szkoły w Chmurze, czyli kontynuowała naukę w trybie nauczania domowego. Jak odniosła się do tegorocznego testu z języka polskiego?

Nieco inne wrażenia Dankwa ma po maturze z matematyki. "Królowa nauk" nie należała bowiem do przedmiotów, w których czuje się najpewniej.

Dziecięca aktorka podkreśliła, że matematyka średnio jej się przyda na studiach, dlatego ma do niej nieco lżejsze podejście, niż do pozostałych egzaminów.

- Z matematyką mam takie podejście, że najważniejsze, że zdałam. Oczywiście to nie będzie tak, że będę miała 31 proc., na pewno więcej, ale to też nie jest tak, że miałam ambicje, na nie wiadomo ile, szczególnie że matematyka mi się nie przyda na studia - opowiadała.

Reporter Kozaczka spytał swoją rozmówczynię, czy ma już w głowie plan na przyszłość. Okazuje się, że Emilia nie będzie studiować aktorstwa, choć wybrała ścieżkę edukacji powiązaną z tym, co robi na co dzień. Ma nadzieję, że wiedzę, którą zdobędzie na uczelni, będzie mogła wykorzystać w swojej pracy.

