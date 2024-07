Niszczyła każdą relację. Okazało się, że cierpi na filofobię

Filofobia to lęk nawet nie tyle przed samą bliskością i miłością, ile przed jej następstwami, szczególnie tymi bolesnymi, jak np. rozstanie. - Ludzie dotknięci filofobią nie potrafią zbudować trwałych relacji. A jeśli nawet im się to uda, dość łatwo z nich wychodzą - tłumaczy w Onecie psycholożka i psychoterapeutka Izabela Słoniewska.

- (...) Im bardziej ktoś starał się do mnie zbliżyć, tym mocniej ja odczuwałam chęć ucieczki. Jakbym była w pułapce. Wtedy brałam telefon, dzwoniłam do jednego z moich byłych - wspominała.

Laura umawiała się na seks, a potem informowała o tym partnerów. Gdy odchodzili, czuła ulgę. - (...) Znów czułam się wolna, znów do nikogo nie należałam - mówiła.

Jak tłumaczy Słoniewska, napad lęku w przypadku osób dotkniętych filofobią może pojawić się nie tylko, gdy relacja robi się poważna, ale także już przy zaproszeniu na randkę. Osoby cierpiące na to zaburzenie mogą też unikać miejsc, w których można spotkać okazujące sobie miłość pary.

Przyczyny filofobii nie są dokładnie znane. Upatruje się ich m.in. w problemach z dzieciństwa, jak dorastanie w rodzinie, w której dochodziło do zaniedbań czy przemocy, wykorzystywanie seksualne. Pojawiają się też pacjenci zranieni w poprzednich związkach.

- Ważne są nie zawsze uświadomione przekazy rodzinne np. stwierdzenia rzucane w eter, że mężczyźnie to nie można ufać, a kobiety wykorzystują i zdradzają, albo liczą się dla nich tylko pieniądze itp. Dziecko doświadczające takich sytuacji i słuchające podobnych przekazów może zbudować sobie obraz związku jako źródła udręki, od której najlepiej uciec - wylicza Słoniewska.

