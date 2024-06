Jego córkę zna wielu. Nie chce być z nim kojarzona

Jedni kojarzą go z hitu "Kobiety są gorące", inni z telezakupów lub programu "Jaka to melodia", gdzie kilka lat temu zastąpił Roberta Janowskiego. Norbi, a właściwie Norbert Dudziuk, prowadził też razem z Izabellą Krzan nową wersję programu "Koło fortuny". Po latach rozstał się jednak z Telewizją Polską, jednak jak wspomniał w jednym z wywiadów "nie będzie miał do nikogo żalu".