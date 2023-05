Zapomnij o biodrówkach. Cichopek nosi spodnie, które wydłużają nogi

Potencjału spodni z wysokim stanem musi być świadoma Katarzyna Cichopek, bo właśnie taki krój dominuje w jej stylizacjach. Efekt? Mierząca 158 cm wzrostu aktorka wygląda na znacznie wyższą, a jej nogi sięgają do przysłowiowego nieba. Jeśli zastanawiasz się, co sobie kupić na wiosnę, żeby wyglądać fenomenalnie, to właśnie jeansy czy chinosy high waisted (z wysokim stanem) są idealną odpowiedzią.