Sonia Bohowsiewicz w rewelacyjnej stylizacji na jesień. O ten model spodni biją się fashionistki

Sonia Bohosiewicz w pięknej jesiennej stylizacji

Teraz aktorka pokazała stylizację idealną na jesienne dni. Ubrała się bowiem w szary sweter z rozszerzającymi się rękawami, do którego założyła białe, eleganckie spodnie o kroju palazzo z wysokim stanem. Ich szerokie nogawki włożyła w kozaki na obcasie – szare, zamszowe i sięgające do kolan. Bohosiewicz dobrała do tego szary pasek z prostą, srebrną klamrą oraz klasyczną, czarną torebkę domu mody Chanel. Trzeba przyznać, że wszystkie elementy tworzą spójną całość i stylowy efekt "wow".