Nosowska i Kulesza nie mogły się opanować. Filmik krąży po sieci

W wywiadach wielokrotnie powtarzały, że mogą na siebie zawsze liczyć. Uwielbiają także spędzać czas w swoim towarzystwie. Przy okazji jednego z ostatnich spotkań nagrały filmik, który zrobił prawdziwą furorę na Instagramie. "Jakbym widziała siebie i moją przyjaciółkę" - napisała jedna z ich fanek. Przy okazji poruszyły one bardzo ważny temat.

Dla nich nie ma tematów tabu. W końcu znają się od lat. Nagranie, które udostępniły w sieci, zdaje się to tylko potwierdzać. Agata Kulesza i Katarzyna Nosowska postanowiły podzielić się filmikiem, na którym widać, jak doskonale bawiły się na jednym ze wspólnych spotkań. Na początku skutecznie budowały napięcie wybuchami śmiechu, przez co chwilami trudno było je zrozumieć. Po chwili okazało się jednak, że choć humory im dopisywały, zwróciły uwagę na sprawę, dotyczącą każdej kobiety.

Artystki, gdy już zdołały zapanować nad swoimi emocjami, zaśpiewały piosenkę, powtarzając tylko jedno słowo, a mianowicie "menopauza". Fanki były zachwycone tym, jak podeszły do tego niezwykle trudnego tematu.

Wiele osób twierdzi, że w show-biznesie nie ma miejsca na prawdziwą przyjaźń. One jednak od lat udowadniają, że jest inaczej. Agata Kulesza i Katarzyna Nosowska wychowywały się w Szczecinie, dlatego często spędzały ze sobą czas już od najmłodszych lat.

