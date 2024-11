Nosowska zdradziła szczegóły swojego pogrzebu. Ujawniła "ostatnią wolę"

Katarzyna Nosowska wraz ze swoim synem, Mikołajem Krajewskim, prowadzą podcast "Bliskoznaczni". Odcinek, który ukazał się 3 listopada 2024 roku, poruszył wiele egzystencjalnych tematów. Pod sam koniec rozmowy Mikołaj wspomniał śmierć swojej babci. To skłoniło piosenkarkę do rozważań dotyczących sposobów pochówku zmarłych w Polsce. - Ja tak nie chcę - zaznaczyła.

Mikołaj Krajewski przyznał, że bardzo przeżył odejście swojej babci. Jak dodał, nie jest w stanie chodzić na jej grób, ponieważ chce wspominać ją żywą, a nie na nowo mierzyć się z jej śmiercią. To skłoniło wokalistkę do ogólnych refleksji dotyczących zasad pochówku w Polsce, a także do podzielenia się swoją ostatnią wolą ze słuchaczami podcastu.