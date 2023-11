Byłych Nosowskiej łączy jedna cecha. Wygadała się

- Ona wydziela taki specyficzny zapach śmierci. Z jednym chłopakiem to się rozstałam w taki sposób, że on w ogóle nie wiedział, że się rozstaliśmy. To był taki show, że on nagle się obudził w swoim mieszkaniu i nie było już tematu. Tak się to rozlazło. On nie był akurat w Polsce. To ja wtedy sprzedałam dom, w którym mieszkaliśmy, bo był mój. Kupiłam mieszkanie, do którego się przeprowadziłam, a on miał swoje mieszkanie. Jego graty przerzuciłam do jego mieszkania, a sama się przerzuciłam do nowego - tłumaczyła.