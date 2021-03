Nostalgiczny wpis Ewy Drzyzgi. Podzieliła się wymownym komentarzem

Niepokojący wpis dziennikarki

Spekulacje na jakiś czas przycichły, ale niedługo później zaczęły pojawiać się kolejne informacje, tym razem dotyczące stanu zdrowia Drzyzgi. Tym razem dziennikarka zdecydowała się opowiedzieć na temat swoich dolegliwości związanych z kręgosłupem. Jak sama wyjawiła, wieloletnia praca doprowadziła do życia w permanentnym stresie, a to z kolei przeszło na jej kłopoty z mięśniami. Drzyzga stwierdziła wówczas, że zawsze emocjonalnie podchodzi do spraw swoich rozmówców – przez to bierze na siebie zbyt wiele ludzkich tragedii.