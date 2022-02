Nowa fala lekarzy rozwiąże problem? "Zacofanie polskiego środowiska medycznego jest legendarne"

Fundacja Dziewuchy Dziewuchom to odpowiedź na ustawę zaostrzającą w Polsce prawo dotyczące przerywania ciąży. Na oficjalnej stronie organizacji czytamy, że jej głównym celem jest wspieranie kobiet, zwłaszcza w kontekście możliwości przerywania ciąży, a także "działanie na rzecz obrony Praw Człowieka". Fundacja zaznacza, że to właśnie oni szanują prawa ciężarnych, w przeciwieństwie do wielu tzw. lekarzy-celebrytów.