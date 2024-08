Nowa metoda oszustów. Bibliotekarze ostrzegają

Vishing to popularna metoda oszustwa, polegająca na podszywaniu się pod instytucje publiczne lub rządowe w celu wyłudzenia pieniędzy. Zwykle są to SMS-y lub podejrzane telefony. Oszuści podają się za bankierów, akwizytorów, lekarzy czy… bibliotekarzy.

Biblioteka Kraków ostrzega przed nową metodą naciągaczy. "Otrzymaliśmy sygnały, iż do czytelników dzwonią osoby podające się za bibliotekarzy, które zapowiadają złożenie im wizyty w celu odebrania książek, jakie rzekomo nie zostały zwrócone do biblioteki" - czytamy na oficjalnej stronie.

W każdej bibliotece obowiązuje termin zwrotu książek. Najczęściej jest to miesiąc, z możliwością przedłużenia. Wiele osób nie zwraca ich w wyznaczonym czasie. W takiej sytuacji biblioteki wysyłają e-maila bądź list z wezwaniem do zwrotu . Okazuje się, że ta prozaiczna sytuacja stała się nową metodą naciągaczy.

Metoda "na bibliotekarza" jest skierowana do osób starszych i samotnych, które są bardziej podatne na tego rodzaju oszustwa.

